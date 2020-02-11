Сбербанк сменит владельца

У Сбербанка сменится владелец. Правительство собирается выкупить долю, принадлежащую Центробанку (50 процентов плюс одна акция), за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной цене, сообщили в Минфине.

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Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, уже направили в правительство. Согласно ему, Банк России сделает обязательное предложение миноритариям Сбербанка о выкупе акций единовременно при продаже первой части пакета по цене, аналогичной цене продажи.

Смена контролирующего акционера крупнейшего банка страны не повлияет на гарантии государства по вкладам россиян, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что выкуп доли Сбербанка за счет ФНБ не отменяет планов по инвестированию его средств в инфраструктурные проекты, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Использовать средства фонда правительство сможет после того, как объем его ликвидной части превысит 7 процентов ВВП. По состоянию 1 февраля 2020 года объем его ликвидной части составлял 6,197 триллиона рублей или 5,5 процента ВВП, прогнозируемого на 2020 год. Ожидается, что 7 процентов ликвидная часть ФНБ достигнет в 2020 году.

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