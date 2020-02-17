Продажу Сбербанка проверят

Счетная палата проверит продажу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Об этом сообщил аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что пока о схеме передачи акций правительству ничего не известно, кроме сторон сделки. Ожидается, что пакет выкупят за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2,5 триллиона рублей. Поскольку траты на покупку Сбербанка будут крайне высокими, Счетная палата проверит расходование средств фонда.

Аудитор добавил, что покупателю и продавцу придется объяснить экономический смысл сделки. С одной стороны, по закону уставный капитал и иное имущество Банка России — федеральная собственность. С другой стороны, регулятор перечисляет 75 процентов прибыли в бюджет, и сделка по продаже Сбербанка не станет исключением.

«То есть мы берем одну федеральную собственность — Банка России, платим из другой федеральной собственности — ФНБ — Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет», — пояснил Саватюгин.

Ранее Минфин сообщил, что сделка по покупке Сбербанка позволит профинансировать приоритетные расходы бюджета, среди которых глава ведомства Антон Силуанов называл задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Как пояснили в ведомстве, это станет возможным за счет того, что часть направленных на покупку акций денег вернется в бюджет и не будет носить целевой характер.

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