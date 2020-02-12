Названа выгода для бюджета от смены владельца Сбербанка

Минфин назвал выгоду для бюджета России от покупки Сбербанка правительством. Сделка позволит профинансировать приоритетные расходы бюджета, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материалы по теме «Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали» Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше

Пакет акций, принадлежащий Центробанку, собираются выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. По закону Банк России перечисляет 75 процентов прибыли в бюджет — прибыль от сделки по продаже пакета акций Сбербанка не станет исключением. Поскольку эти доходы для казны не носят целевого характера, средства направят на увеличение расходов федерального бюджета и финансирование приоритетных направлений.

Глава Минфина Антон Силуанов называл приоритетными расходы на задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Среди них такие социальные инициативы, как дополнительная поддержка семей с детьми и увеличение материнского капитала.

По данным источников Reuters, Центробанк зафиксирует прибыль от продажи пакета акций Сбербанка в размере 2,45 триллиона рублей, из них 1,25 триллиона вернутся в федеральный бюджет. Около 900 миллиардов рублей власти собираются направить на выполнение социальных обещаний Путина в 2021-2023 годах. 700 миллиардов рублей Банк России оставит себе. Сама сделка по продаже, по неофициальным данным, пройдет в несколько этапов: она начнется в апреле текущего года и завершится к середине 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!