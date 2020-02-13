Сбербанк обойдется правительству в 2,5 триллиона рублей

Стоимость покупки российским правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ составит порядка 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля. По данным источников Reuters, Центробанк зафиксирует прибыль от продажи пакета акций Сбербанка в размере 2,45 триллиона рублей, из них 1,25 триллиона вернутся в федеральный бюджет. Около 900 миллиардов рублей власти собираются направить на выполнение социальных обещаний Путина в 2021-2023 годах. 700 миллиардов рублей Банк России оставит себе.

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В среду, 12 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили подробности сделки. План действий уже согласован. По словам Грефа, акции кредитной организации будут переданы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а формальным собственником станет Минфин.

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