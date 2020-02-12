Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили подробности сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка от Центробанка правительству, сообщает «Интерфакс».

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — отметил Греф.

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По его словам, акции кредитной организации будут переданы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а формальным собственником станет Минфин. Также глава Сбербанка выразил уверенность в том, что «долгосрочные интересы в развитии компании будут поддержаны», и отметил, что ФНБ получит от этой инвестиции большую доходность по сравнению с любыми своими нынешними вложениями.

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля. По ее условиям, стоимость 50 процентов плюс одной акции крупнейшего банка России составит около 2,8 триллиона рублей, которые будут перечислены в несколько траншей, а затем 75 процентов этих средств поступит в бюджет.

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