Сбербанк провел Цифровой день для правительства Санкт-Петербурга

Сбербанк организовал Цифровой день для правительства Санкт-Петербурга. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с топ-менеджерами банка и вице-губернаторами обсудили основные тренды развития ИТ, цифровую платформу и безналичные транспортные решения.

В 2019 году Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию облачную цифровую платформу для всех клиентов банка. Подтвердив производительность и надежность этой платформы на уровне банка, Сбербанк готов предложить ее клиенту. Новая платформа обеспечивает максимальную надежность и позволяет банку гораздо быстрее, чем раньше, создавать и выводить на рынок новые продукты.

Подобные платформы сейчас внедряются во всем мире. Они дают широкий набор IaaS-, PaaS- и SaaS-сервисов для быстрой разработки новых продуктов, услуг и приложений и формируют лучший клиентский опыт. Государства, вслед за корпорациями, также переходят на облачные решения. Таким образом, цифровая платформа Сбербанка может быть использована для разработки и предоставления государственных сервисов в регионах.

Кроме того, участникам встречи были представлены решения экосистемы Сбербанка для транспорта, в том числе технологии беспилотных транспортных средств с применением искусственного интеллекта.

Греф в ходе мероприятия заявил, что «любая digital-трансформация, в том числе в сфере госуслуг, невозможна без анализа уже существующих сервисов. До перехода на единую цифровую платформу необходимо изучить специфику региона, технологическую готовность к изменениям. И такие встречи позволяют нам обсуждать возможности всех участников процесса», — сказал он, отметив, что Петербург в этом плане демонстрирует готовность и открытость власти к диалогу.

Беглов, в свою очередь, поблагодарил Сбербанк за проявленную инициативу, которая «позволяет работать на будущее, использовать новые передовые технологии. Это первая наша российская платформа, которая создана не для внутреннего, а для всеобщего употребления».

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