Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране. Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с большим числом жертв инфекции в стране и заявил о готовности Москвы помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом.

Также главы государств поговорили о ситуации вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения данного соглашения. Кроме того, одной из тем беседы Путина и Рухани стал рост напряженности в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Иране зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, 43 человека скончались. Инфекцию, в частности, выявили у пяти депутатов иранского парламента.

Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

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