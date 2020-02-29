В России назвали число проверенных на коронавирус пассажиров

Определено число прибывших в Россию пассажиров, которых проверили на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ТАСС.

По ее словам, с 31 декабря 2019 года было досмотрено более 3 миллионов пассажиров, путешествовавших международными авиарейсами. При этом только 15 процентов проверенных на новый вирус — граждане Китая, остальные пассажиры прибыли из других стран, отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила о мерах, которые предпринимаются в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, терминал F аэропорта Шереметьево отведен для прилетающих из «неблагополучных по названной инфекции стран» для снижения рисков при пересечении границы. Кроме того, организована выдача предупреждений о необходимости помещения под карантин.

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Ранее Попова призвала россиян отказаться от поездок за границу. «Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сказала она. В случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

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