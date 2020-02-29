Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана. Об этом сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом.

По их данным, состояние здоровья пациента стабильное. «Никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение», — рассказали специалисты.

Россиянин прибыл в Азербайджан 28 февраля, после чего у него выявили коронавирус. Туриста поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное. Чтобы предотвратить распространение заболевания, эксперты ищут людей, с которыми контактировал инфицированный.

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Это четвертый случай заражения вирусом среди россиян. 26 февраля врачи подтвердили коронавирус еще у троих путешественников из России, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Татарстан с корабля вернулись восемь пассажиров, в том числе один ребенок.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

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