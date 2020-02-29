В Москве госпитализировали общавшихся с зараженным коронавирусом иранцем

Пять человек, контактировавших в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас удалось определить всех лиц, которые контактировали с зараженным. Трое из них уже покинули территорию России, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1, вирус у них не выявлен.

Каждому из пяти пациентов провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у них были взяты пробы для анализов, давшие отрицательный результат. «В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции», — сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации за коронавирусом.

26 февраля стало известно, что пассажир, летевший через Москву российским самолетом, заразился коронавирусом. Заболевание подтвердилось у мужчины, прилетевшего в Шанхай из Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!