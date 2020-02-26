Летевший через Москву пассажир заразился коронавирусом

Пассажир, летевший через Москву российским самолетом, заразился коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района, пишет газета «Жэньминь Жибао».

Заболевание подтвердилось у мужчины, прилетевшего в Шанхай из Ирана с пересадкой в Москве. 19 февраля заболевший вылетел из Тегерана в аэропорт Шереметьево. Во время рейса на нем была маска-респиратор. В Москве он провел около 16 часов в капсульном отеле рядом с авиагаванью.

Известно, что 20 февраля пассажир вылетел из Москвы и прибыл в международный аэропорт Пудун в Шанхае. Там больной заселился в гостиницу, а через два дня сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он отправился в город Чжунвэй.

В настоящий момент власти Китая в срочном порядке ищут контактировавших с больным.

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1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Рейсы продолжает выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Самолеты, следующие рейсами по китайским направлениям, улетают и прибывают в аэропорт Шереметьево и обслуживаются только в терминале F. До запрета российские перевозчики выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю, китайские авиакомпании совершали 40 рейсов в Россию в неделю.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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