В аэропортах усилят медицинский контроль за пассажирами из Южной Кореи и Ирана

В Москве предпринимаются все меры, направленные на профилактику, мониторинг и контроль ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиасообщения и ужесточением визового режима с этими странами, добавила вице-мэр.

Кроме того, будут зафиксированы контактные данные всех прибывших из этих стран пассажиров и информация о местах их дальнейшего пребывания. Это необходимо для того, чтобы обеспечить контроль состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву.

У пассажиров, которые прибывают из Италии, будут измерять температуру, а также собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья.

Особое внимание уделяется тем, кто в последние 14 дней был на территории Китайской Народной Республики. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, которые живут в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель.

Всего с 24 января в инфекционную больницу госпитализированы с признаками ОРВИ 204 человека, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу. Выписаны уже 145 пациентов. Лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса ни у кого не выявлено.

Кроме того, ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах.

Проводятся рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте (с участием работников метрополитена и «Мосгортранса»). Во время таких рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации в соответствии с законом. Решение о мерах наказания принимает суд.

По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре «Царицыно» находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Роспотребнадзор оперативно поставляет в Москву современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ «Противочумный центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».

Анастасия Ракова подчеркнула, что все эти меры направлены на контроль и мониторинг ситуации с коронавирусом. Случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет.