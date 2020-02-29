Минздрав назвал способы избежать коронавируса

Чтобы не заболеть коронавирусом, достаточно соблюдать ряд простых правил — в том числе чаще мыть руки с мылом, не прикасаться немытыми руками к лицу и избегать людей с признаками простуды. Об этом в субботу, 29 февраля, со ссылкой на заявление Минздрава России сообщает РИА Новости.
Кроме того, ведомство рекомендует россиянам избегать поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, такие как Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Если же россиянин за последние две недели посещал страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, ему необходимо сообщить об этом врачам.
Медики осмотрят пациента и примут решение, необходимо ли направить его на лабораторные исследования по выявлению коронавируса. Как отметили в Минздраве, обновленные рекомендации будут направлены во все медицинские учреждения.
Ранее 29 февраля сообщалось, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области обратится в правительство России с просьбой ограничить сообщение с островом Хоккайдо (Япония). В настоящее время в префектуре Хоккайдо находятся 66 заболевших коронавирусом, на территории острова введен режим ЧС.
Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.