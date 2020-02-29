В России задумались об ограничении сообщения с Японией из-за коронавируса

В России задумались об ограничении сообщения с Японией из-за распространения коронавируса. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области обратится в правительство России с просьбой ограничить сообщение с островом Хоккайдо (Япония). Об этом в субботу, 29 февраля, со ссылкой на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщаетТАСС.

В настоящее время в префектуре Хоккайдо находятся 66 заболевших коронавирусом, на территории острова введен режим ЧС. При этом Сахалинская область — ближайший к Японии российский регион. Между Хоккайдо и Сахалинской областью существуют многолетние туристические и культурные связи.

Материалы по теме «Мы не знаем, что будет дальше» Смертельный коронавирус угрожает всей планете. Что нужно знать о COVID-2019

Однако, из-за угрозы коронавируса власти Сахалинской области предлагают ограничить морское и авиационное сообщение с Хоккайдо с 5 марта. По словам Лимаренко, до этого момента всех сахалинцев, прибывающих из Японии, будут отправлять на карантин длительностью 14 дней. В свою очередь иностранных граждан разместят на тот же срок в стационарных карантинных пунктах.

Ранее 29 февраля сообщалось, что в России с 31 декабря 2019 года было проверено на коронавирус SARS-CoV-2 более трех миллионов пассажиров, путешествовавших международными авиарейсами. При этом только 15 процентов проверенных на новый вирус — граждане Китая, остальные пассажиры прибыли из других стран.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru