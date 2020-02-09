Названы виновные в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве назвал виновных в панике вокруг смертельного коронавируса. Такая реакция выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР, заявил Чжан Ханьхуэй в интервью «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

5 февраля в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в которой приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. Обращаясь к послу Китая, Владимир Путин отметил, что Россия готова оказать стране помощь в борьбе с распространением коронавируса. Чжан Ханьхуэй выразил ему благодарность от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

Дипломат назвал Россию «настоящим другом Китая» и заявил, что паника из-за распространения вируса выгодна тем, кто хочет «обуздать развитие страны».

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 жителей Китая. В общей сложности вирус выявили у 36,5 тысячи человек по всему миру, двое из них находятся в России.

По мнению ученых, пик распространения смертельного китайского коронавируса может наступить во второй половине февраля. От болезни могут пострадать до 5 процентов населения города Ухань, очага распространения вируса, — порядка 500 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!