Названы виновные в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве назвал виновных в панике вокруг смертельного коронавируса. Такая реакция выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР, заявил Чжан Ханьхуэй в интервью «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.
5 февраля в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в которой приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. Обращаясь к послу Китая, Владимир Путин отметил, что Россия готова оказать стране помощь в борьбе с распространением коронавируса. Чжан Ханьхуэй выразил ему благодарность от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Дипломат назвал Россию «настоящим другом Китая» и заявил, что паника из-за распространения вируса выгодна тем, кто хочет «обуздать развитие страны».
По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 жителей Китая. В общей сложности вирус выявили у 36,5 тысячи человек по всему миру, двое из них находятся в России.
По мнению ученых, пик распространения смертельного китайского коронавируса может наступить во второй половине февраля. От болезни могут пострадать до 5 процентов населения города Ухань, очага распространения вируса, — порядка 500 тысяч человек.