Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу

ФСБ на регулярной основе докладывает президенту России Владимиру Путину о фейках, связанных с темой коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 5 марта.

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Информационные диверсии из-за рубежа постоянно осуществляются, когда РФ сталкивается с разного рода чрезвычайными ситуациями, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Путин раскрыл содержание доклада ФСБ по китайскому вирусу. По его словам, информационные вбросы по коронавирусу осуществляются из-за границы с целью посеять панику среди населения. Он поручил наладить работу по предоставлению актуальных данных о ситуации.

Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России известно о семи случаях.

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