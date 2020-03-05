В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, передает РИА Новости.

Мужчина прибыл в Россию 29 февраля, 2 марта обратился в больницу с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционное отделение. В каком городе, не уточняется.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Проводится симптоматическое лечение.

Установлены личности россиян, контактировавших с заразившимся. Они находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.

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