Еще в одном регионе России выявили коронавирус

У жителя Калмыкии обнаружили коронавирус в результате первичной диагностики. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, передает «Интерфакс». Это первый случай заражения на территории Калмыкии.

Хасиков уточнил, что власти ожидают официальных результатов анализов.

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По его словам, все лица, которые контактировали с жителем Калмыкии с подозрением на коронавирус, изолированы в обсерваторе и сдают анализы.

Глава республики добавил, что власти продолжают работу по борьбе с коронавирусом: закупаются лекарства, оборудуются больницы, устраиваются обсерваторы. Он подчеркнул, что медики работают «в режиме готовности».

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, три человека умерли.

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