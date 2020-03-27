Еще в одном регионе России выявили коронавирус

У жителя Калмыкии обнаружили коронавирус в результате первичной диагностики. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, передает «Интерфакс». Это первый случай заражения на территории Калмыкии.
Хасиков уточнил, что власти ожидают официальных результатов анализов.
По его словам, все лица, которые контактировали с жителем Калмыкии с подозрением на коронавирус, изолированы в обсерваторе и сдают анализы.
Глава республики добавил, что власти продолжают работу по борьбе с коронавирусом: закупаются лекарства, оборудуются больницы, устраиваются обсерваторы. Он подчеркнул, что медики работают «в режиме готовности».
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, три человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения