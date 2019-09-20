ТНТ упрекнули в унижении женщин

Пользователи сети обвинили телеканал ТНТ в сексизме в комедийном сериале «Триада», главный герой которого решил объединить трех забеременевших от него женщин в одну семью. Неодобрительные комментарии о сюжете появились под тизерами сериала во «ВКонтакте».

По сюжету, мужчина не может выбрать между любовницей и женой, у которой много лет не получается от него забеременеть. По совету друга он решает переспать с танцовщицей в клубе, чтобы «понять, перед какой из женщин ему будет стыдно», говорится в описании сериала на сайте канала. В результате все три девушки оказываются беременными, а отец детей предлагает им жить вместе.

«Один супервостребованный мужик, за которого бьются три отборные самки. Сколько можно эксплуатировать один и тот же стереотип, унизительный для женщины! Ох, я думала что этот гнет над женскими особями давно в прошлом!» — возмутилась пользовательница Анжелика Казакова под роликом ТНТ во «ВКонтакте». «Вы хоть бы совесть поимели! Российские женщины за свои права бьются, а вы выпускаете сериал, который полностью перечеркивает все их труды. Зачем? Дайте женщинам хоть встать с колен, ау!» — обратилась пользовательница Александра Грушанина.

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Некоторым девушкам показались неуместными шутки на тему беременности в российских реалиях. «А вы знаете, сколько у нас в стране женщин, которым вот так не предлагают мужики содержать детей? Сделал дело, а ты сама что хочешь, то и делай с ребенком. Твоя беременность — твоя проблема», — считает другая пользовательница и отмечает, что сериал излишне идеализирует мужчину. Ее поддержал Андрей Воробьев: «В современном мире это нереально. Женщины сами по себе», — подчеркнул он.

Часть комментаторов не оценили сценарный ход, по которому три женщины главного героя соглашаются жить в гареме. По мнению критиков, это противоречит российским устоям. «То есть типа для общества нормально, что мужик живет с тремя бабами, всем им заделал ребенка и предложил жить в гареме. А они такие: "О, давай так!" Мы это всем покажем и над этим посмеемся! Вы спросите хоть одну женщину, каково оказаться в такой ситуации?» — написала пользовательница, посчитав, что канал пропагандирует «б*******» (разгульный образ жизни — прим. «Ленты.ру»). «Надеюсь, в конце они сожгут его на костре», — понадеялась пользовательница Ирина Харитонова.

Под видео содержится и множество положительных комментариев о предстоящей премьере. Однако критически настроенные пользователи предположили, что, вероятно, восторженные отзывы оставляют только мужчины.

Премьера «Триады» на ТВ запланирована на 30 сентября. Сериал продюсируют Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов и Артур Джанибекян. Автором сценария выступила Дарья Грацевич, известная по работе над сериалами «Интерны» и «Измены».

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