Создатель сериала на ТНТ объяснился за сцену секса с табельным оружием

Продюсер сериала «Мертвое озеро» Данила Шарапов заявил, что его создатели не хотели бросить тень на репутацию российской полиции, показав сцену секса с использование табельного оружия. Его цитирует «Фонтанка».

«Нас удивила такая реакция зрителя. "Мертвое озеро" — это художественное произведение, триллер, северный нуар. В данном случае стилистика предусматривает наличие откровенных, жестких эпизодов», — отметил продюсер.

После жалобы бывшего полицейского Вячеслава Кобца каждый эпизод сериала начал предварять дисклеймер, который гласит: «Данное произведение содержит сцены, противопоказанные особенно чувствительным зрителям».

Кобец подал иск о защите чести и достоинства в Мещанский суд Москвы. Бывший сотрудник правоохранительных органов заявил, что сцена секса с применением табельного оружия причинила ему нравственные страдания, и потребовал компенсации морального вреда. Он считает, что авторы сериала выставили полицейского «сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД».

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