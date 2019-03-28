Полицейский настрадался при просмотре сцены секса в сериале ТНТ и подал в суд

Бывший полицейский из Петербурга Вячеслав Кобец потребовал компенсации от телекомпании «ТНТ-Телесеть» за эпизод в сериале «Мертвое озеро». По словам Кобца, его глубоко возмутила сцена, в которой полицейский и его девушка занимаются сексом с использованием табельного пистолета, передает РИА Новости.

Кобца «как патриота и бывшего полицейского» оскорбила сцена, «порочащая российскую полицию». «Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД», — считает истец. Он отметил, что этот эпизод причинил ему нравственные страдания.

Мужчина требует от телеканала извинений и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы, подтвердила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Ранее потомки двух героев Советского Союза упрекнули комедийное шоу Comedy Woman в неуместных шутках. После выступления режиссера Никиты Михалкова возмущение высказал внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева. Он потребовал возбудить в отношении Comedy Woman уголовное дело. Следом претензию к авторам шоу предъявил внук маршала Ивана Баграмяна. Его задела шутка о могилах маршала Ивана Конева и главы НКВД СССР Николая Ежова.

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