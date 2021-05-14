Слепаков ответил обвинившим его в продажности хейтерам

Комик Семен Слепаков, подвергшийся травле из-за поста с критикой несогласованных акций, посвятил стихотворение хейтерам, которые на протяжении нескольких месяцев продолжают писать ему гневные сообщения и обвиняют в продажности. Текст опубликован на его странице в Instagram.

По словам Слепакова, его критики утверждают, что за предыдущее стихотворение о несогласованных акциях он получил 700 миллионов рублей. «Но даже за столь "зубастый" стишок, (возможно, вас это повергнет в шок) денег такой огромный мешок вряд ли кто-то отдаст», — написал комик. «Думаю, столько сам [телеведущий Владимир] Соловьев не получает в год», — добавил он.

Слепаков отметил, что не считает себя идеалом: иногда он выступает перед теми, кто наворовал, или может какой-нибудь сволочи руку подать. В то же время он счел чрезмерными обвинения в том, что ему заплатили за публикацию стихотворения.

В заключение Слепаков подчеркнул, что не берет своих слов назад, и сообщил критикам, что они ему «почти не попортили кровь».

В конце января Слепаков опубликовал стихотворение о несогласованных акциях в России и обвинил участников митингов в попытках подменить понятия добра и зла.

После публикации под постом Слепакова появилось множество негативных комментариев. Комика обвиняли в продажности, комментаторы заявляли, что ему якобы заплатили за стихотворение. С критикой Слепакова также выступил журналист Александр Невзоров. В ответ на обвинения комик заявил, что не намерен отказываться от своей позиции.

Стихотворение было посвящено несогласованным акциям, которые прошли в разных городах России в конце января. Их участники выступили в поддержку Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), отбывающего наказание в колонии за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».