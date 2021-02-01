Невзоров назвал Слепакова «державным людоедом» и получил ответ от комика

Телеведущий и журналист Александр Невзоров подверг критике стихотворение комика Семена Слепакова с осуждением участников несогласованной акции. Свое мнение он опубликовал в Instagram, после чего получил ответ от юмориста в комментариях.

«Печальный выбор Слепакова и части российской элиты. Меню державных людоедов», — написал Невзоров, комментируя публикацию комика. Он также подчеркнул, что, «выбирая сторону в войне людей и людоедов, можно наняться и к людоедам».

Журналист добавил, что «позор можно легко пережить, но есть один неприятный нюанс — людоеды, исполнившись умиления, рано или поздно приглашают к столу». «Полагаю, Семену еще предстоит увидеть в поданном к столу блюде много знакомых глаз, жареных пальцев старых друзей, знакомых носиков. Главное в такой ситуации никак не показывать своего замешательства, иначе и его тоже пригласят на кухню», — заключил Невзоров.

Вскоре в комментариях к публикации Невзорова отозвался сам Слепаков. Он отметил, что журналист известен своей продажностью, и высмеял ремарки с каннибализмом. «Мне это очень лестно, хотя вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно», — добавил комик, рассуждая о внимании к себе.

Юморист добавил, что ведущему «надо двигаться дальше», и предложил использовать образы с некрофилией. «Насчет моей продажности — безусловно, у вас большой личный опыт в таких делах. Видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх», — заключил Слепаков.

Ранее Слепаков пожаловался на травлю от анонимных пользователей в соцсетях из-за публикации о несогласованной акции с критикой участников митинга. В стихотворении он посчитал, что митингующие своими действиями «очерствили нутро» и «незаметно стали злей, чем зло».