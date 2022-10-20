Бронзовую доску с именем Слепакова вырвали в российском городе

В Пятигорске из брусчатки вырвали бронзовую доску, посвященную юмористу Слепакову

Бронзовую доску, посвященную российскому юмористу Семену Слепакову, повредили в Пятигорске. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

По словам Ворошилова, в уничтожении объекта повинны неустановленные вандалы.

«Сегодня ночью в парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семена Слепакова. Полиция выехала на место», — написал он.

Ранее стало известно об отъезде Слепакова из России. Концертный директор артиста Евгения Лазаревская подтвердила отъезд юмориста в Израиль и сообщила, что Слепаков уехал на концерты.

При этом Лазаревская отметила, что не знает, планирует ли звезда Comedy Club возвращаться в Россию.