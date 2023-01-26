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08:14, 26 января 2023Интернет и СМИ

В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело

Против юмориста Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении юмориста Семена Слепакова. Об этом адвокат, кандидат юридических наук, председатель фонда Александр Карабанов рассказал ТАСС.

По его мнению, певец мог совершить преступление по статье «Публичная дискредитация ВС РФ». Поводом для обращения стала песня, «смысл стихов которой дискредитирует использование Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ»

Ранее Карабанов объяснил «Ленте.ру», что если Слепакову заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в федеральный розыск, то певец «сам не сочтет нужным приезжать в Россию»

Слепаков опубликовал песню о спецоперации на YouTube ранее 25 января. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. После этого в Совфеде предложили запретить певцу выступать в России.

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Марина Совина
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