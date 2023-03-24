Варламов прокомментировал свое включение в список иноагентов

Блогер Варламов рассказал, что после признания его иноагентом получил много поздравлений

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом России в список иноагентов) заявил, что после признания его иноагентом получил много поздравлений. Ролик, в котором он прокомментировал свое включение в реестр Минюста, был опубликован в пятницу, 24 марта, на YouTube.

«Когда появилась новость, что меня включили в иноагенты, я получил такое [большое] количество сообщений с поздравлениями. Если честно, я в день рождения столько поздравлений не получаю. Мне начали писать люди, с которыми я много лет не общался», — рассказал Варламов.

При этом, по мнению блогера, поздравлять его не с чем. «Закон об иноагентах — это (...) закон, который накладывает на твою жизнь и работу огромное количество ограничений. Если первый день тебя все поздравляют и ты купаешься во внимании, про тебя пишут СМИ и так далее, то на следующий день о тебе все забывают и ты остаешься один на один со своей кучей проблем», — пояснил он.

Варламов добавил, что новость о признании иноагентом не стала для него сюрпризом. По словам блогера, когда он узнал о включении в реестр, то не испытал огорчения или радости. «Я просто внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал», — сказал он и добавил, что теперь ему «предстоит узнать, какие в новом мире правила и законы, и научиться с этими законами жить».

О признании Варламова иноагентом стало известно 23 марта. В Минюсте заявили, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников». Помимо Варламова в список иноагентов включили главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и политолога Руслана Айсина.