Объявленную в розыск певицу отдали под суд в России

Прокуратура Москвы направила в суд дело певицы-иноагента Монеточки

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело певицы-иноагента Елизаветы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Утверждено обвинительное заключение. 28-летней артистке вменяют статью 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки столичной прокуратуры.

По версии следствия, Гырдымова дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать в соцсетях материалы без маркировки.

Дело рассмотрит Басманный районный суд Москвы в отсутствие певицы, объявленной в межгосударственный розыск. В отношении Гырдымовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.