На Монеточку составили еще один протокол

На певицу Монеточку составили еще один административный протокол

В Басманный суд Москвы поступил протокол на российскую певицу Елизавету Гырдымову (внесена в реестр иноагентов), более известную под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным канала, еще один административный протокол на артистку был составлен за нарушение порядка деятельности иноагентов.

Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Сообщалось, что исполнительница не использовала маркировку при публикации постов в социальных сетях.

Минюст России признал Монеточку иноагентом 20 января. В ведомстве объяснили, что исполнительница «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».