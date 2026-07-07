На памятнике покончившего с собой Старовойта появились стихи про честь

На могиле покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта появился памятник с эпитафией про его честь и заслуги перед Россией. Это следует из публикации «Фантанки» в Telegram.
На выложенных изданием кадрах видна плита со стихотворением, в котором рассказывается об успехах Старовойта в строительстве, о том, как он «восхищал людские сердца». Отмечается, что даже во гневе бывший министр был «самый лучший». Эпитафия заканчивается образным воспроизведением последних секунд жизни Старовойта: «"Честь имею", — сказал, улыбнулся / и над питерским небом пропал».
Также в стихах высказывается надежда, что никто не узнает причину, которая толкнула Старовойта на самоубийство.
Пусть никто никогда не узнает,
Что ты думал в последний момент,
И зачем, несмотря на страдания,
Погасил свой искрящийся свет
Бывший курский губернатор и министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой ровно год назад, 7 июля 2025 года в подмосковном Одинцово. Его тело нашли в парке сотрудники его охраны. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста министра транспорта. Позже преемник Старовойта на посту главы Курской области Алексей Смирнов дал против него показания о коррупции.