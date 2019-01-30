Российских чиновников научат вести Instagram

Институт развития интернета (ИРИ) научит российских чиновников вести социальные сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя совета ИРИ Леонида Левина и источники из администрации президента.

ИРИ будет повышать цифровую грамотность госслужащих. Их обучат правильному ведению официальных сообществ регионов в соцсетях. Также чиновникам расскажут, как отвечать на жалобы пользователей и работать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Материалы по теме Не хуже Трампа Зачем российские чиновники и политики повально пошли в соцсети

Обучение будет организовано для представителей региональных властей. ИРИ проведет семинары на базе полномочных представительств президента в округах. Так, на февраль запланированы первые занятия для чиновников из Северо-Кавказского федерального округа.

Служащие и раньше проходили консультации по ведению соцсетей, однако они были неофициальными. Для чиновников был организован тренинг по работе с программой «Инцидент-менеджмент». Также они учились вести аккаунты во «ВКонтакте», Instagram и анонимные Telegram-каналы. Слушатели семинара рассказали, что лекцию по Telegram-каналам читала блогер Кристина Потупчик, однако сама она опровергает эту информацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



