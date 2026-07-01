Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 1 июля 2026Забота о себе

Пожилые любовники рассказали о спасшем их интимную жизнь увлечении

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

65-летние любовники Грэм и Джозефина рассказали, что БДСМ-практики в спальне спасли их сексуальную жизнь. Своей историей они поделились с изданием The Guardian.

Грэм и Джозефина отметили, что знакомы много лет, но сблизились сравнительно недавно. В 2020 году в разницей в три дня не стало их супругов. Поначалу Грэм и Джозефина встречались, чтобы морально поддержать друг друга, но через три года поняли, что испытывают более глубокие чувства. «Я думал, что между нами будут платонические отношения, но однажды, обнимаясь на диване, я спросил, что она думает о нестандартных сексуальных практиках», — вспомнил Грэм. К его удивлению, Джозефина захотела попробовать.

Мужчина утверждает, что с этого времени они стали практиковать доминирование и подчинение, время от времени меняясь ролями. «Наверное, это лучший секс в моей жизни, потому что с возрастом приходится прилагать больше усилий», — отметил он. Грэм пояснил, что раньше половой акт заканчивался за 10 минут, теперь он вынужден не спешить, растягивая сессии на два-три часа.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Джозефина добавила, что новый опыт помог ей раскрыть свою личность и заново полюбить жизнь. Еще недавно она искала для себя дом престарелых, а теперь носит туфли на шпильках и покупает секс-игрушки.

Ранее секс-колумнистка Сидни Саммерс рассказала о необычном свидании, закончившемся лучшим оральным сексом в ее жизни. По ее словам, молодой человек, которого она пригласила к себе, оказался фетишистом и попросил его унизить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто отношение украинцев к возможным переговорам с Россией

    Названы два ключевых направления автономного управления дронами в России

    Россиянка описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила»

    Написавшая письмо Путину испанская школьница показала подарок от президента

    Запад встряхнули слова Путина о сильной России

    Названа самая подорожавшая с начала года валюта в мире

    Названа главная проблема переговоров между Россией и Украиной

    Названы способы приобрести дешевые туры за границу

    Новая половая инфекция за считаные месяцы поразила шесть стран Европы

    Пожилые любовники рассказали о спасшем их интимную жизнь увлечении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok