Пожилые любовники рассказали о спасшем их интимную жизнь увлечении

65-летние любовники Грэм и Джозефина рассказали, что БДСМ-практики в спальне спасли их сексуальную жизнь. Своей историей они поделились с изданием The Guardian.

Грэм и Джозефина отметили, что знакомы много лет, но сблизились сравнительно недавно. В 2020 году в разницей в три дня не стало их супругов. Поначалу Грэм и Джозефина встречались, чтобы морально поддержать друг друга, но через три года поняли, что испытывают более глубокие чувства. «Я думал, что между нами будут платонические отношения, но однажды, обнимаясь на диване, я спросил, что она думает о нестандартных сексуальных практиках», — вспомнил Грэм. К его удивлению, Джозефина захотела попробовать.

Мужчина утверждает, что с этого времени они стали практиковать доминирование и подчинение, время от времени меняясь ролями. «Наверное, это лучший секс в моей жизни, потому что с возрастом приходится прилагать больше усилий», — отметил он. Грэм пояснил, что раньше половой акт заканчивался за 10 минут, теперь он вынужден не спешить, растягивая сессии на два-три часа.

Джозефина добавила, что новый опыт помог ей раскрыть свою личность и заново полюбить жизнь. Еще недавно она искала для себя дом престарелых, а теперь носит туфли на шпильках и покупает секс-игрушки.

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