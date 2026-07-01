Иностранные наемники ВСУ устроили разборки со стрельбой из автомобиля и поплатились

Военкор Котенок: Иностранные наемники ВСУ устроили стрельбу в Николаеве, 2 человека мертвы

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили разборки между собой в украинском городе Николаеве, в результате которых двое бойцов погибли. Об этом рассказал военный корреспорндент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Жители Николаева этим вечером могли наблюдать разборки в латиноамериканском стиле. Из проезжающего автомобиля был открыт огонь по колумбийским боевикам из "Иностранного легиона" ВСУ. Стрелка вскоре задержали», — сообщил подробности военкор.

Уточняется, что, вероятно, стрелявшим был наемник из Чили, который тоже служит в «Иностранном легионе». Подробности конфликта не сообщаются.

Ранее стало известно, что испаноязычные наемники ВСУ дезертировали в Харьковской области. Согласно данным из радиоперехвата, они отказались выполнять задачи командования.