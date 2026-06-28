ТАСС: Испаноязычные наемники ВСУ дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области

Испаноязычные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что часть иностранных наемников отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений. Об этом свидетельствуют радиоперехваты, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. О части из них заявили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.

До этого стало известно, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии.