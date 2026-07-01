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05:01, 1 июля 2026ПутешествияЭксклюзив

Названы способы приобрести дешевые туры за границу

Турэксперт Горин: Раннее бронирование может сэкономить до 40 процентов на турах за границу
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Huy Thoai / Shutterstock / Fotodom

Акции раннего бронирования позволяют сэкономить на зарубежных путешествиях от 10 до 40 процентов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Акции раннего бронирования дают возможность сэкономить на зарубежных путешествиях от 10 до 40 процентов, они проходят два раза в году в преддверии летнего и зимнего сезонов», — сказал Горин.

По словам эксперта, следует обращать внимание на курсы валют, поскольку волатильность может существенно повлиять на конечную стоимость поездки. Кроме того, пакетные предложения туроператоров могут быть выгоднее благодаря спецрейсам и специальным ценам.

«Очень важно обращать внимание на курсы валют, поскольку волатильность приводит либо к удорожанию, либо удешевлению путешествия, так как все международные путешествия в основном пересчитываются из евро или доллара в рубль. Также нужно учитывать, что пакетные предложения туроператоров с турагентами могут быть интереснее, так как это специальные рейсы, специальные цены на авиабилеты и специальные цены в гостиницах. Бывают еще, конечно, и специальные предложения, но, так как горящих туров фактически нет, гарантия получения какого-то интересного ценового предложения, она может быть неопределенная», — добавил Горин.

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.

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