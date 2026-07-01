Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:04, 1 июля 2026Экономика

Названа самая подорожавшая с начала года валюта в мире

Колумбийское песо с начала 2026 года подорожало к доллару на 9,02 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Колумбийское песо за последние полгода сильнее всего подорожало к доллару. Курс этой валюты укрепился на 9,02 процента, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.

Также в топ-5 самых сильных к доллару валют вошли израильский шекель, курс которого укрепился на 6,59 процента, бразильский реал (на 5,91 процента), венгерский форинт (на 5,55 процента) и казахстанский тенге (на 4,22 процента).

Как указано в материале, в число подорожавших к доллару валют вошел и российский рубль. Его курс укрепился с начала года на 0,61 процента. Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира. Похожаяя ситуация у шри-ланкийской рупии. Также в число наиболее подешевевших к доллару валют вошли южнокорейская вона, индонезийская рупия и румынский новый лей.

Ранее сообщалось, что Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире: благосостояние на одного жителя страны выросло на 37 процентов по итогам 2020-2025 годов. В период с 2020 по 2025 год самые высокие темпы роста благосостояния были зафиксированы в Южной Корее.

Второй страной по темпам роста богатства стала Россия, а тройку самых богатеющих стран замкнула Хорватия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто отношение украинцев к возможным переговорам с Россией

    Названы два ключевых направления автономного управления дронами в России

    Россиянка описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила»

    Написавшая письмо Путину испанская школьница показала подарок от президента

    Запад встряхнули слова Путина о сильной России

    Названа самая подорожавшая с начала года валюта в мире

    Названа главная проблема переговоров между Россией и Украиной

    Названы способы приобрести дешевые туры за границу

    Новая половая инфекция за считаные месяцы поразила шесть стран Европы

    Пожилые любовники рассказали о спасшем их интимную жизнь увлечении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok