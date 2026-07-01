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04:57, 1 июля 2026Бывший СССР

В Совете Федерации оценили роль ЕС в переговорах по Украине

Косачев: Роль Европейского союза в урегулировании конфликта на Украине ничтожна
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахинам / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС оценил роль Европейского союза (ЕС) в урегулировании конфликта на Украине.

«Роль Европейского союза [в контексте урегулирования конфликта на Украине] ничтожна, ее не существует, потому что Европейский союз — сторона конфликта, они сами об этом сказали», — заявил парламентарий, подчеркнув, что ЕС будет «играть» на стороне Киева.

По мнению Косачева, если же Евросоюз будет допущен к переговорам, то это станет автоматическим усилением противоположной стороны.

«И с какой стати мы будем играть в такие игры? Я лично категорически против того, чтобы Европейский союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине», — высказался Косачев.

Однако, по мнению парламентария, диалог с рядом лидеров стран ЕС все же возможен.

Ранее посольство Германии раскрыло позицию по прямым переговорам России и Украины.

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