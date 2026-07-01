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03:52, 1 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто отношение украинцев к возможным переговорам с Россией

Gallup: Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией. Об этом говорится в опросе компании Gallup.

Согласно данным опроса, 66 процентов жителей Украины выступают за начало переговоров в максимально короткие сроки. Против такой позиции высказались менее четверти участников исследования, еще 11 процентов затруднились с ответом.

При этом компания, проводившая опрос, не раскрыла сроки его проведения, число респондентов и величину статистической погрешности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что лидеры Европейского союза пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Тогда же дипломат отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.

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