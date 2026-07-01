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05:01, 1 июля 2026РоссияЭксклюзив

Названа главная проблема переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Джабаров назвал позицию Зеленского главным препятствием в переговорах РФ и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной является позиция украинского президента Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Главным препятствием [для проведения переговоров между Россией и Украиной] является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку это является условием их политического выживания.

Европейские лидеры, в свою очередь, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают использовать их для ослабления России, одновременно готовясь к будущей войне с нашей страной, отметил он.

«Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной», — добавил Джабаров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что страны, которые сорвали стамбульские договоренности, сорвали и Минские соглашения, а также не позволили реализоваться устремлениям президента США Дональда Трампа, связанным с достижением мира на Украине.

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