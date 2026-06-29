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13:36, 29 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали виновных в срыве возможных соглашений с Украиной

Депутат Новиков: Европейские государства загнали ситуацию на Украине в тупик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Страны, которые сорвали стамбульские договоренности, сорвали и Минские соглашения, а также не позволили реализоваться устремлениям президента США Дональда Трампа, связанным с достижением мира на Украине, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО заявил, что ряд стран помешали достижению мира между Россией и Украиной во время переговоров в Стамбуле.

«Это те страны, которые не только сорвали стамбульские договоренности, но и те страны, которые в более ранний период сорвали Минские соглашения. Это те же страны, которые не позволили реализоваться устремлениям Дональда Трампа, связанным с достижением мира на Украине», — сказал Новиков.

По словам парламентария, европейские государства сделали все возможное для того, чтобы ситуация на Украине продолжала заходить в тупик.

«Используя механизмы общенатовской солидарности, европейские государства, их правительства, их власти сделали все возможное для того, чтобы украинская ситуация и дальше заходила в тупик. [Они] сделали все для того, чтобы Россия и дальше продолжала решать свои задачи по демилитаризации и денацификации Украины военными средствами, а не средствами политических договоренностей. Никакого секрета в том, что имеет ввиду в данном случае турецкая сторона, говоря о срыве стамбульских соглашений, нет», — отметил Новиков.

Ранее источник в турецком правительстве сообщил агентству РИА Новости, что организация нового раунда России и Украины в Турции не займет много времени при четком сигнале от Москвы и Киева.

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