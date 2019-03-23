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Медведев поручил подготовить новую концепцию административного кодекса

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Минюсту России (Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (Максимом Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в публикации.

Соответствующее указание Медведев озвучил во время заседания правительства 21 марта. Предполагается, что новая концепция административного кодекса должна быть представлена до 1 июня.

Координировать работу поручили курирующему вопросы судебной системы вице-премьеру и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

Ранее за замену нынешней редакции КоАП выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, обосновавший эту необходимость множеством недавних поправок в кодекс. Среди последних нововведений в КоАП — наказания за оскорбление госсимволов России и представителей власти и за публикацию фейковых новостей.

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