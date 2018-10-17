Петербуржцы грабили геев на подставных свиданиях и просчитались

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум местным жителям Александру Сальникову и Вадиму Сергееву, которые приглашали петербургских гомосексуалов на подставные свидания, избивали и грабили их, сообщает ЛГБТ-группа «Выход» во «ВКонтакте».

Материалы по теме «Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды» Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия

Обоих признали виновными в попытке грабежа и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья. Сальников приговорен к четырем годам условно, ранее судимый Сергеев — к 5,5 годам колонии.

Согласно материалам дела, мужчины приглашали своих жертв на свидания в районе петербургского метро «Рыбацкое». За девять дней состоялось три встречи. Они общались с геями в сети, после чего звали их в квартиру, а в подъезде дома требовали деньги, избивая при попытках сопротивления.

Во время первых двух «свиданий» грабителям перевели на карту 20 и 15 тысяч рублей. На третьем свидании они потребовали 30 тысяч рублей, но свидание оказалось неудачным для организаторов — их заметили на камерах в подъезде и задержали.

Ранее на Урале сотрудники регионального управления по противодействию экстремизму МВД не нашли нарушений в призывах бить гомосексуалов, сославшись на то, что в России такой социальной группы якобы нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru