Студентка СПбГУ плюнула в лицо двум членам комиссии по этике за грубость

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) пожаловался в правоохранительные органы на свою студентку Александру Элбакян, которая плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания этической комиссии вуза. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сайт СПбГУ (обнаружить публикацию на портале университета не удалось).

По данным издания, заседание, на котором произошел конфликт, проходило 10 декабря. Элбакян училась в магистратуре на филологическом факультете по профилю «Языки Библии». Она пожаловалась в этическую комиссию летом, когда получила тройку за дипломную работу. В жалобе выпускница утверждает, что оценка несправедлива, учеба проходила в «отравленной атмосфере», а преподаватели в течение двух лет «пытались выставить дурой» студентку.

Конфликт на заседании произошел после того, как председатель комиссии, почетный профессор Геннадий Богомазов предложил отклонить жалобу Элбакян. Девушка рассказала, что плюнула в лицо Богомазову дважды. По ее словам, члены комиссии общались с ней грубо во время заседания. Второй член комиссии, в которого плюнула Элбакян, — ее бывший преподаватель, сотрудник кафедры библеистики Александр Сизиков. По словам девушки, преподаватель встал с места, будто собираясь ее ударить, после чего она плюнула ему в лицо. После этого сотрудники университета вызвали охрану. Как пишет «Фонтанка», на сайте было указано, что выпускница позволила себе агрессивное поведение, а охрана остановила ее.

В жалобе на неэтичное поведение преподавателей Элбакян написала, что завкафедрой библеистики Анатолий Алексеев сравнил ее с одной из ранее учившихся там студенток и называл ту «жидовкой». Девушка также рассказала, что Сизиков провоцировал ее из-за успешных ответов на занятиях. Она также удивилась тому, что получила тройку за диплом, а остальные получили пятерки. По мнению студентки, это сделали специально, «чтобы унизить, морально разбить, а также чтобы закрыть дальнейшие возможности заниматься наукой». Она также подавала заявление на апелляцию, но не добилась рассмотрения работы.

Член комиссии по этике Людмила Громова не смогла рассказать, как прошло заседание и что спровоцировало конфликт, и предложила дождаться публикации решения на сайте вуза. Собеседник в СПбГУ сказал, что жалобы Элбакян касались в первую очередь качества образования и оценки за выпускную работу, что не является предметом рассмотрения этической комиссии.

Элбакян — основательница бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub. Она также является исследовательницей в области нейрокомпьютерных технологий. В 2017 году суд в США постановил, что Элбакян должна выплатить издательству ACS 4,8 миллиона долларов, а все провайдеры — заблокировать доступ к сайту. Перед этим суд обязал Элбакян выплатить нидерландскому издательству Elsevier 15 миллионов долларов и прекратить распространение «украденных» статей.

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