Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы

Российские студенты назвали лучшими вузами страны Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Рейтинг был составлен проектом «Социальный навигатор», сообщает РИА Новости.

Список составлялся на основе отзывов студентов. Учащиеся комментировали различные важные факторы университетской жизни: преподавательский состав, качество лекционного материала и манеры его подачи, техническое состояние вуза, коррупцию и другие.

Худшими студенты признали Казанский федеральный университет (КФУ), Московский авиационный институт (МАИ), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) и Уральский федеральный университет (УрФУ) имени Бориса Ельцина.

В ноябре 2016 года несколько российских вузов вошли в число лучших среди стран БРИКС и развивающихся экономик. Московский государственный университет (МГУ) занял третье место. Также в рейтинг попали МИФИ, СПбГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и другие.