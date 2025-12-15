Россиянин взял кредиты на девушку и избил ее из-за нежелания их платить

В Воронеже местный житель Максим избил свою бывшую подругу Олесю из-за нежелания платить кредиты, взятые им на ее имя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время отношений юноша взял на Олесю несколько кредитов, а также занял у нее деньги, но год назад они расстались. Девушка попросила его написать расписку о выплате средств. Максим платил год, однако в начале декабря пришел к ней домой и избил.

Родственники пострадавшей утверждают, что напавший пришел в себя только тогда, когда понял, что душит девушку. После избиения он приходил к ее отцу и жаловался на жизнь, а также несколько раз угрожал Олесе и требовал, чтобы она поговорила с ним.

