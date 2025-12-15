Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 15 декабря 2025Россия

Россиянин взял кредиты на девушку и избил ее из-за нежелания их платить

В Воронеже юноша взял кредиты на свою девушку и избил ее, чтобы не платить
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Воронеже местный житель Максим избил свою бывшую подругу Олесю из-за нежелания платить кредиты, взятые им на ее имя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время отношений юноша взял на Олесю несколько кредитов, а также занял у нее деньги, но год назад они расстались. Девушка попросила его написать расписку о выплате средств. Максим платил год, однако в начале декабря пришел к ней домой и избил.

Родственники пострадавшей утверждают, что напавший пришел в себя только тогда, когда понял, что душит девушку. После избиения он приходил к ее отцу и жаловался на жизнь, а также несколько раз угрожал Олесе и требовал, чтобы она поговорила с ним.

Ранее в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге на улице Фонвизина студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами. По предварительным данным, молодой человек прижал студентку к стене и начал бить головой, забрал ее телефон.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Трамп остался доволен переговорами США и Украины

    Каллас оценила вероятность конфискации российских активов фразой «я оптимист по натуре»

    США понадеялись на соглашение России и Украины в следующие выходные

    Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

    Российский лыжник рассказал о помощи иностранцев на первом после возвращения турнире

    Россиянин взял кредиты на девушку и избил ее из-за нежелания их платить

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных слова

    В Госдуме раскритиковали депутата из-за родившей на другом континенте супруги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok