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Силовые структуры
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18:08, 5 июня 2026Силовые структуры

«Только не стреляй» попросили поставщика оружия в Россию на видео

МВД: Двое жителей Южной Осетии контрабандой поставляли в РФ оружие, изъяты 7 пистолетов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники МВД задержали двоих жителей Южной Осетии, подозреваемых в контрабанде оружия. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

На кадрах видны двое мужчин, которых уложили на землю, они представляются. В доме один из задержанных показывает пистолеты, при этом силовик говорит ему «Только не стреляй», пока тот вытаскивает оружие из сумки.

Подозреваемые являются участниками преступной группы, поставлявшей оружие на черный рынок в России. По версии следствия, канал контрабанды начал действовать с конца 2024 года. Орудие провозили на легковом автомобиле через пункт пропуска «Нижний Зарамаг», расположенный в Алагирском районе Северной Осетии.

В ходе обысков во Владикавказе изъято семь пистолетов, в том числе ПМ и австрийский Glock 43, а также один карабин и 18 патронов различного калибра. Экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что оружие и боеприпасы исправны и пригодны для стрельбы.

Задержанные заключены под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают других участников преступной группировки.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия.

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