16:48, 5 ноября 2025Россия

Россиянин пробил стеклянную дверь в подъезде ЖК головой девушки и попал на видео

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Казани в подъезде жилищного комплекса (ЖК) «Яркий» мужчина избил девушку. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как агрессор хватает жертву за одежду, трясет и пробивает ее головой дверь, нижняя часть остекления которой вылетает из рамы. После этого мужчина рывком поднимает девушку и уводит в сторону выхода.

Кем друг другу приходились участники конфликта, не уточняется. Состояние пострадавшей также неизвестно. По информации канала, полиция проводит проверку.

Ранее в «Пятерочке» в подмосковном Подольске мужчина избил покупательницу на глазах у ее ребенка. На кадрах из магазина видно, как нападавший наносит россиянке удар кулаком в лицо. Как позже рассказала пострадавшая, агрессор грозился сломать челюсть ей и ее сыну.

