Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 25 сентября 2025Россия

В подмосковной «Пятерочке» мужчина избил женщину на глазах ее ребенка и попал на видео

Mash: В Подольске мужчина избил женщину на глазах ее ребенка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В «Пятерочке» в подмосковном Подольске избили покупательницу на глазах ее ребенка. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как женщина с малолетним ребенком идет к выходу из магазина, когда их обгоняет мужчина. Пройдя пару шагов, он разворачивается и наносит россиянке удар кулаком в лицо. В ответ покупательница пинает нападавшего, тогда тот возвращается и продолжает наносить жертве удары.

Причина конфликта неизвестна. Как утверждает издание, женщина не знакома с мужчиной. Сейчас нападавшего ищет полиция.

Ранее возле магазина в Санкт-Петербурге толпа избила участника специальной военной операции. У пострадавшего зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое. После случившегося бойца доставили в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они должны знать, где находятся бомбоубежища». Зеленский выступил с угрозами в адрес Кремля. Что он сказал?

    Ушедшая из России компания решила уволить пятизначное число сотрудников

    В Подмосковье предложили отмечать новый праздник

    В России предрекли взятие «ключа» от всей территории ДНР

    Замаскированный шантажист допустил промах и попал на видео в Москве

    В России отреагировали на готовность Зеленского уйти с поста после завершения конфликта

    Девушка приняла опасную болезнь за простуду и лишилась ног и пальцев рук

    В Госдуме предложили один запрет для нанимающих мигрантов компаний

    Полиция Норвегии задержала иностранца за управление беспилотником

    На Западе заговорили о новом контрнаступлении ВСУ после поддержки Украины Трампом. Почему даже в Киеве не верят в успех?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости