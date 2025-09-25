В подмосковной «Пятерочке» мужчина избил женщину на глазах ее ребенка и попал на видео

Mash: В Подольске мужчина избил женщину на глазах ее ребенка

В «Пятерочке» в подмосковном Подольске избили покупательницу на глазах ее ребенка. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как женщина с малолетним ребенком идет к выходу из магазина, когда их обгоняет мужчина. Пройдя пару шагов, он разворачивается и наносит россиянке удар кулаком в лицо. В ответ покупательница пинает нападавшего, тогда тот возвращается и продолжает наносить жертве удары.

Причина конфликта неизвестна. Как утверждает издание, женщина не знакома с мужчиной. Сейчас нападавшего ищет полиция.

Ранее возле магазина в Санкт-Петербурге толпа избила участника специальной военной операции. У пострадавшего зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое. После случившегося бойца доставили в реанимацию.