Молодой участник СВО попал в реанимацию с переломами после избиения

В Петербурге толпа избила 20-летнего участника СВО около магазина продуктов

В Санкт-Петербурге толпа избила участника СВО около продуктового магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером в четверг, 24 июля. В полицию позвонил житель и рассказал, что около жилого дома на улице Коллонтай неизвестные избивают участника СВО. К моменту прибытия наряда неизвестные скрылись, а потерпевшего забрала скорая помощь.

У избитого зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое. Выяснилось, что ему 20 лет, родом он из Челябинской области и участвовал в боевых действиях. Опросить молодого человека пока невозможно — он в реанимации. Проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Батайске осудят стрелявшего в участника СВО из пистолета мужчину.

