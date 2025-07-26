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14:55, 26 июля 2025Силовые структуры

Молодой участник СВО попал в реанимацию с переломами после избиения

В Петербурге толпа избила 20-летнего участника СВО около магазина продуктов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге толпа избила участника СВО около продуктового магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером в четверг, 24 июля. В полицию позвонил житель и рассказал, что около жилого дома на улице Коллонтай неизвестные избивают участника СВО. К моменту прибытия наряда неизвестные скрылись, а потерпевшего забрала скорая помощь.

У избитого зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое. Выяснилось, что ему 20 лет, родом он из Челябинской области и участвовал в боевых действиях. Опросить молодого человека пока невозможно — он в реанимации. Проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Батайске осудят стрелявшего в участника СВО из пистолета мужчину.

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