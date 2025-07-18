Стали известны подробности о покушении на бойца СВО

В Батайске осудят стрелявшего в участника СВО из пистолета мужчину

В Батайске осудят мужчину, стрелявшего в участника СВО из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском»

По информации издания, родственники бойца добились, чтобы нападавшего судили за покушение на расправу. До этого они считали, что дело хотят переквалифицировать на менее тяжкую статью, так как ростовская прокуратура не подписывала обвинительное заключение, направленное региональным управлением Следственного комитета. Сестра военного также заявила, что прошло несколько заседаний, при этом защита обвиняемого постоянно меняет показания.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

Пострадавший после прохождения курса лечения ушел на СВО.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина. Молодого человека, который проходил службу в зоне СВО, избила толпа. В момент конфликта один из участников применил травматическое оружие, выстрелив в военного 12 раз, после чего скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что участник избиения вернувшегося из зоны СВО россиянина задержан.