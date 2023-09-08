Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 8 сентября 2023Силовые структуры

Участник избиения вернувшегося из зоны СВО россиянина задержан

СК предъявил обвинение стрелявшему в участника СВО в ростовском Батайске

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Батайске (Ростовская область) задержали участника избиения и стрельбы в вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) молодого человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Теперь решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер» толпа избила молодого человека, который проходил службу в зоне спецоперации. Один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив в военного несколько раз. Позднее в полиции уточнили, что было совершено 12 выстрелов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Командир ВСУ получил срок за покушение на мирного жителя Мариуполя

    ВСУ второй раз за два часа обстреляли Белгородскую область

    Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости