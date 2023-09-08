Участник избиения вернувшегося из зоны СВО россиянина задержан

СК предъявил обвинение стрелявшему в участника СВО в ростовском Батайске

В Батайске (Ростовская область) задержали участника избиения и стрельбы в вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) молодого человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Теперь решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер» толпа избила молодого человека, который проходил службу в зоне спецоперации. Один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив в военного несколько раз. Позднее в полиции уточнили, что было совершено 12 выстрелов.